Annuncio di lavoro, azienda di Corato cerca autista

Si richiede il possesso della patente C: tutti i dettagli per inviare le candidature

Azienda di Corato cerca un autista da inserire nel proprio organico. La ricerca di lavoro riguarda una figura professionale subito disponibile e in possesso di patente C. L'annuncio è rivolto a candidati ambosessi.Per inoltrare la propria candidatura è possibile mettersi in contatto con l'aziendaallegando il proprio CV e una breve presentazione.