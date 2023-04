Annuncio di lavoro: struttura ricettiva cerca una nuova risorsa

Struttura ricettiva di Corato (BA), situata in un contesto immerso nel verde, è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nello staff che possa svolgere le mansioni relative al check-in e al check-out, al ricevimento degli ospiti, alla sistemazione delle camere e della spa presente all'interno della medesima struttura.Tra i requisiti richiesti, si richiede la conoscenza dell'inglese.L'annuncio è rivolto a candidati ambosessi.Per inoltrare la propria candidatura è possibile mettersi in contatto con l'azienda via email all'indirizzo candidaturalavorocorato@gmail.com allegando il proprio CV e una breve presentazione.