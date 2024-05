Chiese Aperte XXX edizione alla scoperta della chiesa MSS Incoronata

Alzi la mano chi non conosce la Chiesa dedicata a Maria Santissima Incoronata di Corato.Siete proprio sicuri di sapere tutto? Se le vostre certezze vacillano, non perdetevi l'appuntamento con Archeoclub d'Italia APS "Padre Emilio D'Angelo" che, per la XXX edizione di "Chiese Aperte", ha puntato i riflettori su questo maestoso tempio cristiano coratino, aderendo all'evento indetto da Archeoclub d'Italia nazionale e celebrato in tutte le sedi locali domenica 12 maggio.Dalle ore 17,00 alle ore 19,00, davanti l'ingresso principale della Chiesa, Anna De Palma e Marina Labartino, socie Archeoclub, saranno pronte ad accompagnarvi alla scoperta di quei segreti noti solo a pochi.Fede, arte, tradizioni: la Chiesa dell'Incoronata è custode di una storia affascinante, spesso raccontata con alcune inesattezze e soprattutto con tantissime lacune. Pochi gli studi sulle opere in essa custodite, sulle date c'è un po' di confusione e c'è persino chi pensa sia la Chiesa costruita in onore del nostro Santo Patrono Cataldo nel luogo in cui apparve al contadino Quirico Trambotto, durante la tremenda pestilenza del 1483. Invece si tratta di due edifici di culto ben diversi, per i quali i Frati Minori Osservanti Zoccolanti ebbero un ruolo importante.Evitiamo di spoilerare troppo, ma qualche ghiotta anticipazione vogliamo svelarvela, come l'apertura straordinaria del matroneo a cui si potrà eccezionalmente accedere grazie all'autorizzazione concessa dal parroco don Peppino Lobascio- l'illustrazione dell'intervento di ripristino della volta progettata dall'illustre coratino ing. Luigi Santarella e infine un approfondimento sui dipinti murali del Paloscia e di alcune opere d'arte (oli su tela, statue e altorilievi in cartapesta) che impreziosiscono gli eleganti arconi laterali della Chiesa.L'invito, dunque, è a rimanere in città per non perdere questa speciale occasione di conoscenza su aspetti culturali locali che troppo spesso si danno per scontati.