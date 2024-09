Eni Cafè: una pausa di gusto durante il pit stop

Una nuova realtà che promette di rivoluzionare il concetto di stazione di servizio è stata di recente inaugurata a Corato, sulla strada provinciale 231, in direzione Bari. Il suo nome èOltre a offrire il tradizionale servizio di carburante, infatti, Eni Cafè proponecon il suo accogliente bar e tante altre novità dedicate a chi cerca qualità e convenienza.L'Eni Cafè non è solo un luogo dove fare una rapida sosta, ma anche uno spazio pensato per chi desidera concedersi una pausa di gusto.Il bar offre un'ampia scelta per la colazione con caffè di alta qualità e deliziosi cornetti appena sfornati, ma il vero punto di forza è la possibilità di pranzare con piatti genuini, gustosi e a prezzi accessibili.I primi piatti del pranzo sono realizzati con, preparati al momento per garantire un'esperienza culinaria che unisce velocità e qualità. Anche chi ha poco tempo per la pausa pranzo potrà dunque concedersi un pasto sano e gustoso, senza rinunciare alla bontà della cucina italiana.A breve, l'Eni Cafè amplierà ulteriormente i propri servizi, attivando anche lae l'inserimento nel circuito, offrendo così una gamma sempre più completa di servizi per chi è di passaggio o per i residenti della zona.L'Eni Cafè dispone di uno spazioso parcheggio e di un confortevole spazio all'aperto, ideale per gustare una colazione tranquilla o un pranzo al sole. Inoltre, è dotato di un punto di ritiro, perfetto per chi ha la necessità di ritirare i propri pacchi mentre si ferma per un caffè o per fare rifornimento.E non finisce qui: la macchina è già rodata per offrire anche ricchi e sfiziosi aperitivi, così da regalare ai clienti un momento di relax dopo una lunga giornata di lavoro o di viaggio.I titolari dell'Eni Cafè,, sono entusiasti di accogliere i nuovi clienti: «Abbiamo pensato all'Eni Cafè come a un luogo dove chiunque, che si tratti di viaggiatori o chi opera in zona, possa fermarsi e godere di un momento di relax, con la certezza di trovare qualità, buon cibo e servizi utili. Vi aspettiamo per offrirvi un caffè, un pranzo veloce ma genuino o un aperitivo all'aperto, in un ambiente accogliente e confortevole».Passa a trovarci all'Eni Cafè sulla provinciale 231 in direzione Bari, per scoprire un nuovo modo di vivere la tua sosta!