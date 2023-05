Euterpe Best Music School, ecco i nomi dei vincitori

Si è conclusa L'EUTERPE BEST MUSIC SCHOOL, che si è tenuta dal 15 al 19 maggio 2023 all'Astoria Palace Ricevimenti di Corato, dove centinaia di adolescenti da tutta Italia, da solisti in orchestra, hanno fatto trionfare la musica.Di seguito i vincitori:HANNO CONSEGUITO PRIMI PREMICat. A JUNIOR Solisti in età di scuola primariaCONVERSANO DOMENICO PianoforteSOLDANO MARCO AURELIO PianoforteCat. A1 Solisti 1 mediaPUTIGNANO GIUSEPPE FlautoALLEGRETTA GRETA ViolinoCat. A2 Solisti 2 mediaDE PALO MICHELE SaxLA GATTA GIOVANNI SaxCat. A3 Solisti 3 mediaPERNA KATIA PercussioniPAOLINO ELIANA ViolinoPIETROCOLA GIADA ViolinoSCOPECE GIULIA ViolinoSALVATORE CAMILLA FlautoCat. A4 Solisti biennio scuola superioreCUSENZA ELENA FlautoGAMBACORTA ALESSANDRA PianoforteCat. A5 Solisti biennio scuola superioreCAPOSENO CHIARA PianoforteCat. C3 Gruppi da camera 3 mediaOTTETTO BOVIO Clarinetti e VioliniQUARTETTO DI SAX IC "Perotto- Orsini"Cat. D3 Orchestre fino a 30 componentiPiccola Orchestra "G. Bovio" FoggiaOrchestra "G.MINZELE G. PARINI" Putignano - BACat. D4 Orchestre oltre 30 componentiOrchestra "R.MONTERISI" Bisceglie -BAOrchestra Giovanile "G. BOVIO" FoggiaOrchestra I.C. "F.DE ROBERTO" Zafferana Etnea -CTOrchestra I.C. "PEROTTO ORSINI" Manfredonia- FGOrchestra "A.F. GALIANI" Montoro - AVOrchestra I.C. "F.DE ROBERTO" Zafferana Etnea -CTOrchestra "I.C. MASSARI- GALILEI" BariOrchestra I.C. "BREGANTE – VOLTA" Monopoli- BaPREMI E BORSEOrchestra "R.MONTERISI" Bisceglie -BA PIANOFORTE DIGITALEOrchestra I.C."F.DE ROBERTO" Zafferana Etnea CASSA AMPLIFICATAORCHESTRA GIOVANILE "G. Bovio" Foggia CASSA AMPLIFICATAPICCOLA ORCHESTRA "G. Bovio" Foggia BUONO ACQUISTO DI € 200,00PERNA KATIA BORSA DI STUDIO DI €. 100,00CAPOSENO CHIARA BORSA DI STUDIO DI €. 100,00SCOPECE GIULIA BORSA DI STUDIO DI €. 100,00PREMI SPECIALIEUTERPE BEST MUSIC SCHOOL 2023Scuola "G. BOVIO" FOGGIAEUTERPE BEST MUSIC TEACHER 2023prof. PIETRO VIGLIAROLOEUTERPE BEST MUSIC COMPOSERprof. FRANCESCO GALIZIAEUTERPE BEST MUSIC ARRANGER ex aequo prof. DOMENICO BRUNOprof. PIETRO VIGLIAROLOEcco elencati i membri della giuria:GIUSEPPE GIGANTE PresidenteFRANCESCO DE SANTIS Direttore artisticoLUIGI CAPUANOPIETRO CATUCCIMAZZONE VINCENZOPINO MINAFRAMARGHERITA PORFIDODal 31 maggio al 7 giugno si svolgerà l 'EUTERPE INTERNATIONAL MUSIC and PIANO COMPETITION al Teatro Comunale di CORATO, con la presenza di provenienti da tutto il mondo