Ferrotramviaria, prorogati gli orari per corse automobiliste e ferroviarie

A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 10 aprile 2020 la società di trasporti Ferrotramviaria ha prorogato l'orario ferroviario e automobilistico, in vigore dal 4 aprile, fino al 3 maggio 2020.Sono tutte confermate le corse reinserite in seguito a delle richieste pervenute dai viaggiatori. Tutti gli orari sono disponibili sul sito della società di trasporti La società assicura che tutti i mezzi sono regolarmente sanificati nel rispetto delle disposizioni impartite a livello nazionale dal DPCM n. 55 del 4 marzo 2020 e dal DPCM del 01 marzo 2020, per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19, nonché delle misure regionali.«Nel periodo intercorrente fra i cicli di sanificazione, le attività di pulizia giornaliera a bordo dei mezzi verranno effettuate utilizzando specifici prodotti igienizzanti e disinfettanti. Processo analogo è stato avviato nelle stazioni e nelle fermate. Ci scusiamo per il disagio, - comunicano da Ferrotramviaria - che è comunque sempre finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica».