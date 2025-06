Festa di San Vito 3° edizione

Il Comitato "Via Francigena del Sud" con sede a Corato, organizza, in collaborazione con la Chiesa Santa Maria greca, e con il patrocinio morale del Comune di Corato, e del Touring Club Italiano, club di Territorio Bari Bat, la terza edizione della Festa di San Vito presso la Chiesa di San Vito in data 14 giugno.Con tale iniziativa il Comitato persegue l'intento di far conoscere uno dei più antichi culti europei legati alla figura di San Vito insieme alla antica Chiesa medioevale dedicata al Santo, diamante della Città di Corato.La Chiesetta sarà abbellita con le opere in fiore dell' artista Lucrezia Fusaro, e si darà proseguo alla tradizione del fiorone di giugno.Questa edizione è dedicata a "guardare" la Chiesa di San Vito nel suo contesto antico medioevale coratino raccontando la storia della nostra Città di origini normanne, facendo un viaggio tra vicoli, mura normanne, bifore, ospedali dei pellegrini, case che ospitavano Cavalieri di Malta del nostro centro storico con gli arch. Pasquale Pisani e Patrizia Tullo, autori di un inedito studio urbanistico della città. Si concluderà l'evento con la presentazione dell'opera musicale La Spada e l'incanto di Massimo Donno, liberamente ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, un omaggio a questo componimento che nel 2025 compie ottocento anni. Questo lavoro riporta all'epoca contemporanea una serie di temi che sono fondamentali come l'ambiente, il rapporto tra gli esseri umani, tra l'uomo e la natura. Si parla di pace, ambiente e territorio, di rispetto degli stessi, di amore e protezione verso la natura. La festa di San Vito culminerà il 15 giugno ore 19.00 con la Celebrazione Eucaristica all'aperto presso piazzetta di San Vito.L'iniziativa ricade nel programma "Lungo la via Francigena giubilare – Cammini di pace " che propone cammini a tema da prenotare scrivendo a laviafrancigenadelsud@gmail.com e che si svolgeranno dal 26 maggio a tutto autunno 2025", promosso con Chiesa Santa Maria Greca, Chiesa Santa Maria Maggiore, Associazione Luisa Piccarreta, Centro Studi Ricerche di Bitonto, Biblioteca Diocesana "San Tommaso D'Aquino " di Andria , Gal le Città di Castel del Monte, Circolo della Stampa San Francesco di Sales.La cittadinanza è invitata a partecipare.Programma Festa di San Vito14 giugno presso Chiesa di San Vito – CoratoOre 10.00 – 11.00 visite nelle Chiesa di San Vito e Bassa Banda di Molfetta tra le vie del centro storico francigenoore 18.30 Incontro la Chiesa di San Vito nel Medioevo della Città di Corato con arch. Pasquale Pisani e Patrizia Tullo, pro.ssa Adele Mintrone , giornalista Claudio Roccoore 19.30 Presentazione opera musicale " La Spada e l'incanto" , opera liberamente ispirata al Cantico delle creature di San Francesco con Massimo Donno15 giugnoOre 19.00 Celebrazione eucaristica presso la piazzetta di Chiesa di San Vito, con Don Vincenzo Bovino.