Grande azienda di Corato cerca responsabile della qualità

Un'azienda di Corato attiva nel settore alimentare è alla ricerca di una figura professionale specializzata che svolga l'incarico di responsabile della qualità.La qualifica richiesta è principalmente quella diCome requisiti richiesti per l'invio della candidatura, si richiede il possesso di conoscenze nell'ambito della sicurezza alimentare, igiene, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti. Ampiamente gradita l'esperienza pregressa nel medesimo ruolo.Il responsabile si occuperà della gestione dell'intero autocontrollo dell'azienda.L'annuncio è rivolto a candidati ambosessi.Per inoltrare la propria candidatura è possibile mettersi in contatto con l'azienda via email all'indirizzoallegando il proprio CV e una breve presentazione.