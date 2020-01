Incassi record per Tolo Tolo. Minervino Murge porta fortuna a Checco Zalone

Un Checco Zalone da record con il suo ultimo film "Tolo Tolo". Le aperture la notte di Capodanno e i circa 1210 cinema che lo proiettano, che a molti era sembrata una cifra eccessiva, hanno dato ragione al comico di Capurso.Un incasso pari a 8 milioni 680 mila e 232 euro per un totale di oltre un milione di spettatori nel solo giorno dell'1 gennaio, e una media di 7164 persone per ogni sala. Superato il precedente record di "Quo Vado" che si era fermato a 7.360.192 euro nel primo giorno di programmazione, arrivando ad un totale di 65,3 milioni di incasso, ad un passo dal colosso Avatar a 65,7 milioni.E sembrerebbe che Minervino Murge abbia portato fortuna a Checco Zalone che ha scelto lo sfondo minervinese per alcune delle riprese del film.Le macchine da presa arrivarono a Minervino Murge lo scorso Luglio. Già da allora si comprese quanto grande fosse il valore di quella presenza per il territorio. Oggi, è certo, almeno nove milioni di persone hanno avuto modo di guardare al cinema il bellissimo paesaggio di Minervino Murge e tanti altri ancora potranno ammirarlo quando Tolo Tolo arriverà anche sul piccolo schermo.