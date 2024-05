Incidente su via Gravina tra auto e camion

Incidente questo pomeriggio, nel sottopasso di via Gravina in direzione Corato.Due i mezzi coinvolti un camion ed una Mercedes che si sono scontrati,proprio nel tratto di curva del sottopassaggio.Ad avere la peggio la Mercedes che ha urtato contro la fiancata del mezzo pesante.Uno degli occupanti della Mercedes trasportato in codice rosso in ospedale.Traffico interrotto in ingresso da via Gravina,sul luogo la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso e per ristabilire la viabilità ordinaria