Nadia Gloria D'Introno Segretaria provinciale dei Giovani Democratici

Nella giornata del 31 marzo, durante l'assemblea provinciale del Partito Democratico, la nostra capogruppo Nadia Gloria D'Introno è stata nominata in direzione provinciale guidata dal segretario Giuseppe Giulitto. Questa nomina pone l'accento sulla città di Corato e, grazie all'apporto della consigliera, non mancherà un importante contributo politico.Noi Giovani Democratici esprimiamo soddisfazione per questo nuovo incarico e siamo certi che la capogruppo dedicherà il massimo impegno affinché si costruisca un rapporto costante con gli organi sovracomunali.