Niente da fare per l'Adriatica Industriale Corato: è B2

Si spengono contro la corazzata Roseto le speranze playoff per l'Adriatica Industriale Corato, nettamente battuta al PalaLosito dalla Liofilchem, nuova capolista del campionato, col punteggio di 49-76. La sconfitta infatti, unita alle contemporanee vittorie di Teramo e Sala Consilina, condanna i coratini alla disputa della B Interregionale il prossimo anno.Corato deve rinunciare a Boev, in panchina solo per onor di firma per problemi ad una caviglia. A Roseto mancano invece Fiusco, anche lui a referto ma inutilizzabile per infortunio, e Nikolic. Avvio però equilibrato con Roseto che scappa con due triple di Morici e Corato che torna sotto e riequilibra il parziale. Il quarto è godibile ed equilibrato con le due squadre che si sorpassano con nessuna delle due che riesce a prendere il largo. Roseto segna molto dai 6,75 con Santiangeli che segna altre 2 triple con Corato che risponde con Gambarota e Trunic. Primo canestro ospite dal campo con Zampogna, il cui ulteriore libero porta la Liofilchem avanti 13-18 prima che la tripla di Idiaru allo scadere non chiuda il primo quarto sul 16-18.Secondo quarto con Roseto che comincia con 3 punti consecutivi di Infante che porta avanti i coratini. Da questo momento in poi Roseto prende in mano le redini della gara per non lasciarle piu fino al termine. Gli ospiti trovano un parziale di 4-25, nonostante coach Putignano provi a bloccare la Liofilchem chiamando timeout sul 21-32. Invece i ragazzi in maglia blu trovano percentuali altissime dai 6,75 e segnano altre 4 triple che scavano un solco profondo tra le due squadre con Corato che non riesce a rispondere ai rosetani. Nel finale di quarto Corato prova a rispondere ma si va all'intervallo sul 28-45 per la Liofilchem Roseto.Al rientro in campo dopo l'intervallo lungo gli ospiti ripartono cosi come avevano chiuso il secondo periodo, ovvero segnando da 3 punti. Dopo un iniziale equilibrio con i coratini a segno con Artioli (31-52), i ragazzi di coach Quaglia trovano un nuovo 0-10 che chiude definitivamente il match con i padroni di casa che non riescono a trovare la via del canestro ospite per oltre 5 minuti (31-63 al 28'). Il libero di Mrgic sblocca il tabellone coratino e l'unica tripla di Battaglia, al rientro dopo l'infortunio che lo aveva fermato a Sant'Antimo, porta il punteggio all'ultimo mini intervallo sul 35-67, con il match già virtualmente deciso.Ultimo quarto con poco o niente da raccontare. Corato prova a partire forte ed in meno di un minuto realizza 5 punti consecutivi e prova a ridurre il gap di svantaggio. Roseto però col passare dei minuti torna a controllare la gara anche se i ragazzi di Putignano continuano a lottare sino al termine senza mollare mai tanto che il parziale del quarto vede Corato vincere 14-9. Entrambi i coach danno ampio spazio a tutti i loro effettivi ed il match si chiude sul 49-76.ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO - LIOFILCHEM ROSETO 49 - 76CORATO: Battaglia 3, Infante 7, Artioli 7, Boev ne, Idiaru 12, Stella 2, Del Tedesco 2, Gambarota 8, Trunic 4, Mrgic 1, Sgarlato 3. All. Putignano.ROSETO: Natalini 3, Morici 16, Dincic 4, Seck 11, Santiangeli 18, Amoroso, Di Emidio 10, Giansante, Zampogna 14, Fiusco ne, Cichella. All. Quaglia.ARBITRI: Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI) e Caneva di Collegno (TO)PARZIALI: 16-18 28-45 35-67 49-76NOTE: Fallo tecnico a coach Quaglia