Partite truccate e mafia: spunta il nome dell'ex presidente del Corato Calcio Giuseppe Maldera

Due partite di calcio tra Corato e Altamura sono al centro di un'inchiesta giudiziaria che coinvolge esponenti di clan mafiosi e dirigenti sportivi. Secondo l'accusa, l'allora presidente del Corato, Maldera Giuseppe, avrebbe compiuto «atti fraudolenti volti ad alterare il risultato dell'incontro di calcio del 30 aprile 2017 tra Corato Calcio e Fortis Altamura», finale dei playoff vinta dal Corato che ha determinato, di fatto, la promozione in Eccellenza della squadra neroverde.In seguito, nel 2018, il clan dei Parisi di Bari avrebbe imposto al Corato di pareggiare con l'Altamura, ormai promossa anch'essa, per vendicarsi di Maldera e per lucrare sulle scommesse. Le prove sono costituite da intercettazioni telefoniche che rivelano i piani e le modalità delle combine, organizzate da soggetti legati alla criminalità organizzata.Il processo è in corso e vede imputati diversi membri dei clan e dirigenti.