Porta Futuro Corato, la nuova offerta formativa "ITS Mobilità"

Appuntamento fissato per giovedì 25 settembre

Corato - martedì 23 settembre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro Corato punta ancora una volta sull'importanza della formazione proponendo la presentazione dei corsi targati "ITS Mobilità", l'Academy di alta specializzazione tecnologica nei settori della logistica e della mobilità. Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore, in particolare l'ITS mobilità erogherà corsi, gratuiti e finanziati, su diverse sedi del territorio regionale (Corato, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Galatina, Grottaglie,) che si concentreranno sulla formazione di figure professionali in grado di operare strategicamente nella rete dei collegamenti intermodali (porti, Interporto, strade, ferrovie e aeroporti) che caratterizza il sistema logistico pugliese.
Nello specifico, i corsi in avvio per il prossimo biennio 2025/2027 saranno i seguenti:
  • Supply chain manager
  • E-commerce logistic specialist
  • Tecnico Superiore per la Gestione Logistica del Cantiere Navale
  • Logistics Analyst
  • Supply Chain Manager
  • Preparatore del Treno
  • Intermodal Transport Specialist
  • ESG Manager
  • Manager delle Professioni del Mare
  • Robot Logistics Specialist
  • Logistics Analyst
L'incontro è dedicato a neo-diplomati, diplomati/laureati, studenti universitari e lavoratori alla ricerca di specializzazione, che vogliano conoscere da vicino questa innovativa opportunità di formazione, con reali possibilità di inserimento nel settore della mobilità e della logistica.

In apertura, saluti istituzionali alla presenza di Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, e Luisa Addario, assessora alla Città Internazionale e cultura giovanile.

Le iscrizioni sono già aperte. L'appuntamento è per giovedì 25 settembre, alle ore 10:30, nella sede di Porta Futuro Corato in viale Ettore Fieramosca, n. 169.
