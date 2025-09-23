Porta Futuro Corato, la nuova offerta formativa "ITS Mobilità"

Supply chain manager

E-commerce logistic specialist

Tecnico Superiore per la Gestione Logistica del Cantiere Navale

Logistics Analyst

Supply Chain Manager

Preparatore del Treno

Intermodal Transport Specialist

ESG Manager

Manager delle Professioni del Mare

Robot Logistics Specialist

punta ancora una volta sull'importanza della formazione proponendo la presentazione dei corsi targati, l'Academy di alta specializzazione tecnologica nei. Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore, in particolare l'ITS mobilità, su diverse sedi del territorio regionale (, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Galatina, Grottaglie,) che si concentreranno sulla formazione di figure professionali in grado di operare strategicamente nella rete dei collegamenti intermodali (porti, Interporto, strade, ferrovie e aeroporti) che caratterizza il sistema logistico pugliese.Nello specifico, i corsi in avvio per il prossimo biennio 2025/2027 saranno i seguenti:L'incontro è dedicato a neo-diplomati, diplomati/laureati, studenti universitari e lavoratori alla ricerca di specializzazione, che vogliano conoscere da vicino questa innovativa opportunità di formazione, con reali possibilità di inserimento nel settore della mobilità e della logistica.In apertura, saluti istituzionali alla presenza disindaco di Corato, e, assessora alla Città Internazionale e cultura giovanile.Le iscrizioni sono già aperte. L'appuntamento è per giovedì 25 settembre, alle ore 10:30, nella sede di Porta Futuro Corato in viale Ettore Fieramosca, n. 169.