Prevenzione malattie: la chiusura dei progetti dell'Associazione Salute e Sicurezza ODV

L'annuncia le due giornate di chiusura dei progettisulla prevenzione del piede piatto ai bambini delle seconde elementari ein merito alla prevenzione delle problematiche cardiologiche e respiratorie ai ragazzi delle prime superiori. Entrambe si terrannoal chiostro del comune di Corato, dalle ore 9 alle 12 circa.«Laè stata ancora una volta al nostro fianco in queste iniziative, dimostrando la sua vicinanza e supporto alle nostre attività. La loro presenza è fondamentale per il successo dei nostri progetti», si legge nella nota stampa dell'associazione.L'Associazione Salute e Sicurezza ODV esprime, quindi, una forte gratitudine verso la famiglia Scaringella per la sua generosità e supporto. «L'affidamento riposto nelle nostre iniziative è un riconoscimento importante per il nostro lavoro».Le due giornate di chiusura saranno occasione per presentare i risultati dei progetti annuali, ringraziare i partner, gli specialisti, i collaboratori e condividere esperienze e conoscenze. Un segno di riconoscenza è mostrato anche verso le autorità locali, i dirigenti e i docenti scolastici, nonché l'ASL Bari per la continua fiducia nei progetti e nell'Associazione.Le due giornate di chiusura dei progetti annuali saranno un momento importante per celebrare i successi e guardare avanti con nuove sfide e opportunità.