Rachele, da Corato alle passerelle della Milano Fashion Week

10 foto Rachele Di Tacchio alla Fashion Week 2023

La moda è un mondo che spesso sembra riservato solo a poche fortunate persone, ma ogni tanto una stella nasce dalla provincia italiana e riesce a brillare sulle passerelle internazionali. È il caso di Rachele, una giovane coratina di soli 17 anni che ha recentemente sfilato per marchi di fama mondiale durante la Milano Fashion Week.Nonostante la giovanissima età, Rachele è entrata molto presto in questo mondo e da qualche anno calca le più varie passerelle, tra concorsi e sfilate. Lo scorso agosto ha vinto la selezione regionale di Miss Bellezza Italiana (ne abbiamo parlato qui ), ed ora il grande salto nella capitale italiana della moda durante la Milano Fashion Week.Durante questo periodo fondamentale per la moda mondiale, Rachele ha avuto l'opportunità di sfilare per due rinomati marchi: Just Cavalli e Hanny Lovelly. Indossando abiti di design unici e originali, non è passata inosservata, sfilando come una modella navigata.Nella cornice del Just Cavalli di Milano, la coratina ha indossato abiti Cavalli, posando per Mauro Pacini, ma la sua esperienza non si è fermata qui. Rachele infatti ha anche posato in Galleria a Milano per Hanny Lovelly, un marchio emergente, Indo-Americano, indossando abiti tipici del Sud Est Asiatico. Durante gli shooting inoltre è stato girato un reel che verrà proiettato prossimamente in Times Square a New York ( qui il video).La partecipazione alla Milano Fashion Week è certamente stata per Rachele motivo di grandissimo orgoglio e certamente fungerà da trampolino di lancio per la sua meravigliosa carriera.