Un viaggio nei tre dialetti di Bari: poesie e aneddoti con Vito Sciacovelli

Un divertentissimo e straordinario viaggio alla scoperta dei(portuali, barivecchiani e città nuova) attraversoa cura del poeta e regista bareseDurante il workshop teatrale, che ha riscosso un grande successo di pubblico, Vito Sciacovelli ha raccontato in lingua come, tra divertimento e commozione.L'evento, che si è svoltopresso la biblioteca "Cagnazzi' di Bari, fa parte del, una rassegna promossa dall'associazione culturale", in collaborazione conLa rassegna ha preso ufficialmente il via lo scorso 9 giugno e proseguirà fino al prossimo 11 luglio, attraverso, sul territorio del Municipio II di Bari, al fine diIn particolare, l'evento di apertura dello scorso 9 giugno, dal titolo, ha posto l'attenzione su. Durante la conferenza, tenuta dalla, sono stati affrontati numerosi temi riguardanti il riconoscimento dei sintomi e la proposta di metodi pratici di trattamento.«È stato un vero e proprio evento culturale volto a far conoscere l'autismo -- un tema ancora oggi molto complesso, soprattutto per le famiglie, che spesso hanno poca conoscenza. Ho cercato di descrivere cosa sia la neurodivergenza e di illustrare il funzionamento mentale tipico dell'autismo, offrendo strumenti pratici da utilizzare anche a casa. Mi sono focalizzata su come reagiscono i sensi agli stimoli, come viene percepito il mondo esterno e come avviene l'apprendimento, per fornire un piccolo quadro generale sulla neurodivergenza. L'altro obiettivo è stato quello di promuovere questi tour inclusivi rivolti a tutte le forme di disabilità compreso l'autismo. Questo infatti rappresenta il primo (ci auguriamo) di una serie di eventi culturali pensati per spiegare in che modo sia possibile includere tutti i soggetti compresi quelli con neurodivergenze, perché maggiore è la cultura della diversità più sarà possibile costruire una società realmente inclusiva, anche attraverso un'attenzione particolare verso modalità comunicative alternative, che valorizzino la sensorialità ed il linguaggio visivo».