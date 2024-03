Vince Abbracciante e Javier Girotto in concerto

Certo non Γ¨ la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s'innamorano fino a π™‘π™žπ™£π™˜π™š π˜Όπ™—π™—π™§π™–π™˜π™˜π™žπ™–π™£π™©π™š & π™ π™–π™«π™žπ™šπ™§ π™‚π™žπ™§π™€π™©π™©π™€ π™žπ™£ "π™Žπ™–π™£π™©π™ͺπ™–π™§π™žπ™€"inire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso. Non Γ¨ neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare che porta nel suo corpo l'eco di un misto π™‘π™žπ™£π™˜π™š π˜Όπ™—π™—π™§π™–π™˜π™˜π™žπ™–π™£π™©π™š & π™ π™–π™«π™žπ™šπ™§ π™‚π™žπ™§π™€π™©π™©π™€ π™žπ™£ "π™Žπ™–π™£π™©π™ͺπ™–π™§π™žπ™€"di tutti i folclori del mondo, esce con delizia dal suo universo tradizionale.Ma l'italiano Vince Abbracciante e l'argentino Javier Girotto, lirici e molto π™‘π™žπ™£π™˜π™š π˜Όπ™—π™—π™§π™–π™˜π™˜π™žπ™–π™£π™©π™š & π™ π™–π™«π™žπ™šπ™§ π™‚π™žπ™§π™€π™©π™©π™‘π™žπ™£π™˜π™š π˜Όπ™—π™—π™§π™–π™˜π™˜π™žπ™–π™£π™©π™š & π™ π™–π™«π™žπ™šπ™§ π™‚π™žπ™§π™€π™©π™©π™€ π™žπ™£ "π™Žπ™–π™£π™©π™ͺπ™–π™§π™žπ™€"𝙀 π™žπ™£ "π™Žπ™–π™£π™©π™ͺπ™–π™§π™žπ™€"melodici, cercando sempre conversazioni inπ™‘π™žπ™£π™˜π™š π˜Όπ™—π™—π™§π™–π™˜π™˜π™žπ™–π™£π™©π™š & π™ π™–π™«π™žπ™šπ™§ π™‚π™žπ™§π™€π™©π™©π™€ π™žπ™£ "π™Žπ™–π™£π™©π™ͺπ™–π™§π™žπ™€"timiste con i loro strumenti, hanno la sensibilitΓ e il talento di alzare questo esercizio di Β«stileΒ» al piΓΉ alto grado di compimento estetico e di poesia sentimentale.Insieme i due artisti propongono una musica originale, regalando Β«nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tangoΒ», improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e passionali, raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all'anima quanto al pensiero introspettivo.I biglietti al prezzo di € 10 sono disponibili online su vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614). La rassegna Γ¨ organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Corato, sotto la direzione artistica di Pierluigi Balducci.