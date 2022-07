Corato, Battaglia si presenta: «Ora mi trovo dalla parte giusta»

L'ufficializzazione è giunta nella giornata di mercoledì 27 luglio: Pasquale Battaglia è un giocatore del Basket Corato. L'esterno di Catanzaro, come anticipato da Coratoviva nei giorni scorsi (link all'articolo) , vestirà la canotta neroverde nella stagione 2022-23.«Sono molto felice di entrare a far parte del team e soprattutto di conoscere il calore e la passione che caratterizza questa città» ha affermato. «Ho sempre apprezzato da avversario il tifo coratino e. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di poter condividere il parquet con Mauro Stella e Francesco Infante oltre che ritrovare il mio grande amico Daniele Tomasello. Ho tanta voglia di far bene e far divertire il pubblico».Confermato, intanto, anche il giovane play-guardia, classe 2004. «Sono contentissimo di poter far parte del roster anche per questa stagione, un infortunio mi ha tenuto fuori per gran parte dello scorso campionato ma sono carico e pronto per affrontare nuove sfide entusiasmanti» ha commentato. Il roster è quasi chiuso: si attende l'annuncio dell'ala forte che completerà il reparto lunghi.