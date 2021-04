Continua lo screening epidemiologico su base volontaria della popolazione scolastica della Tattoli De Gasperi

L' I.C. "Tattoli -De Gasperi" ha intrapreso, fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, una serie di azioni volte a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS COV-2 e attraverso buone pratiche di supporto umanitario, raccolte nell'ampio e articolato progetto "Scuola Sicura". Tra le numerose attività informative e preventive, che sono state promosse dall'Istituto e aperte a tutta la Comunità locale, due sembrano legate da un muro, che non è un muro come gli altri, non è divisivo, ma un simbolo di efficienza e speranza : si tratta del "muro del suono" realizzato all'esterno dell'Istituto, dagli alunni della scuola secondaria "De Gasperi" e del Liceo Artistico di Corato, una sorta di filo rosso, in questo caso sarebbe più opportuno dire multicolor, che lega tutte le iniziative del progetto estese, oltre che alla comunità scolastica, agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale ATA, a tutta la cittadinanza. È proprio questo lungo muro perimetrale, dai colori brillanti, che ci guida all'hub vaccinale e al centro in cui si effettuano i test antigenici gratuiti, rispettivamente situati nelle palestre dei plessi De Gasperi e Tattoli.L'hub vaccinale, inaugurato a marzo dall'assessore regionale alla sanità prof. Pierluigi Lopalco e dal sindaco della Città, prof. Corrado De Benedittis, continua incessantemente la campagna di immunizzazione per l'intera popolazione. Voluto fortemente dall'amministrazione comunale, dalla DS dell'I.C. "Tattoli- De Gasperi", con il supporto della Polizia municipale, contribuisce ad accelerare il trend della campagna vaccinale, condotta su scala regionale e nazionale.Grazie ai protocolli d'intesa dell'Istituto con l'AIC (Associazioni Imprenditori Coratini) e l'Amministrazione comunale, è stata promossa la campagna di test antigenici gratuiti su base volontaria, riservata alla popolazione scolastica (personale e alunni con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci) per uno screening dei casi Covid nelle scuole; il personale infermieristico del Laboratorio di analisi Ditonno, che presta la sua collaborazione, esegue test antigenici rapidi di screening, con date programmate.L'utilizzo dei test antigenici rapidi ha un grande valore preventivo e, in caso di sospetto diagnostico o in caso di esposizione al rischio del personale scolastico o degli alunni, è in grado di assicurare una diagnosi rapida di casi Covid -19, consentendo una preventiva diagnosi, gestione dei casi sospetti e riammissione in comunità.Entrambi gli interventi sono cruciali per arginare l'andamento epidemico e diventano fondamentali da inserire nei parametri che segneranno la ripartenza di tutte le attività e la possibilità di riprendere una vita normale.Come afferma la DS Maria Rosaria De Simone " sempre onorata di offrire alla comunità scolastica Tattoli De Gasperi l'opportunità di vivere quanto più possibile in sicurezza e non solo, ma di tutta la popolazione, nel solco della solidarietà verso la popolazione mettendo a disposizione spazi e risorse umane".