Educazione alla tutela del patrimonio culturale  

Ieri mattina gli studenti delle classi terze del Liceo artistico "Federico II, Stupor Mundi" di Corato, nell'ambito del percorsi di educazione civica e formazione alla cultura della legalità, hanno incontrato il Luogotenente Alessandro Zitoli del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari, per discutere di sicurezza e salvaguardia del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e paesaggistico nazionale, attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.ll Luogotenente Zitoli ha illustrato le varie attività preventive e repressive condotte dai militari del Comando TPC, facendo riferimento ad operazioni portate a termine sia in Italia che all'estero.Particolare attenzione è stata rivolta alla descrizione delle attività di scavo clandestino operate in varie aree archeologiche per il traffico dei reperti rinvenuti.Gli studenti e le studentesse dello "Stupor Mundi" hanno mostrato interesse e partecipazione alla iniziativa proposta.