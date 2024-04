Proloco l'associazione che promuove il territorio

L'Associazione Pro loco Quadratum A.P.S. di Corato, tenendo fede alle norme statutarie, ha svolto nell'anno 2023 una serie di attività finalizzate alla promozione del proprio territorio e delle sue potenzialità culturali, artistiche ed eno-gastronomiche, risultando una delle Pro Loco più attive di Puglia e punto di sicuro riferimento culturale della nostra Città e rispettando appieno la fondamentale mission di accoglienza turistica.Nell'anno appena trascorso ha rinsaldato e potenziato le iniziative storiche e organizzato delle nuove, andando a costellare il calendario con una miriade di eventi, che hanno fatto da catalizzatori per residenti e visitatori da Città limitrofe e oltre.A titolo di esempio ricordiamo l'aver portato a Corato la manifestazione regionale "Puglia Tipica", lo stravolgimento della "mattina della piazza" con gli strepitosi e gremitissimi concerti all'alba, e ancora, l'aver avviato l'iter per il conseguimento del vincolo artistico e la creazione del museo-teatro per la stupenda collezione di marionette "Aldo Mosca", con gli spettacoli portati in scena presso la sede della Soprintendenza di Bari e presso il teatro comunale di Corato.La Pro Loco ha accolto i giovani che si sono alternati per il servizio civile e che sono rimasti dopo il servizio, dando un fondamentale contributo.Infatti, ci spiega il presidente Gerardo Strippoli, siamo accreditati per il servizio civile, ininterrottamente dal lontano 2003.Non meno importante è stata e continua ad essere la convenzione con l'Università di Bari, che permette ai giovani laureandi di svolgere un periodo di tirocinio presso la nostra sede. Degli ultimi giorni tra l'altro è l'attivazione della convenzione con l'Università del Salento. Di seguito ricordiamo, ci spiegano entusiasti i soci che ogni sera sono presenti nella sede di piazza Sedile, le iniziative 2023:III Edizione Pendio JunioresXXIII edizione di Brisighella sotto le StelleConcorso la barca di Santa MariaLV Edizione Mostra d'arte Il PendioVI Edizione Sagra della mandorlaXXVIII Sfilata di attacchi e carrozze d'epocaVIII Sfilata di veicoli d'epocaX Edizione La Strada dei PresepiTradizionale jò a jò di S. Lucia – LI Edizione Concorso "Il mio presepe"Allestimento "Il Presepe dei cittadini" (Chiostro Comunale)Concerto di Alberto BertoliXXII Edizione Calendario Pro loco Puglia Tipica.Molteplici iniziative per valorizzare e far conoscere il territorio un esempio per i cittadini del presente e del futuro.