Decreto Rilancio, a Corato 1 milione e 282 mila euro

Il Decreto Rilancio destina al Comune di Corato 1.282.526,18 euro. Si tratta di denaro proveniente da un fondo di 3,5 miliardi che gli Enti locali dovranno utilizzare per far fronte alla realizzazione di funzioni e servizi essenziali, che non potrebbero essere altrimenti assicurati.«Nell'ambito del Decreto Rilancio - ha spiegato l'On.Francesca Galizia (M5S) - abbiamo previsto più fondi per gli Enti Locali, prevedendo la creazione di un Fondo da 3,5 miliardi con cui assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per la realizzazione di funzioni fondamentali che essi sono chiamati a garantire, anche in conseguenza della prevedibile e possibile perdita di entrate dovuta alla pandemia.Durante la conversione in legge del decreto Rilancio abbiamo puntato a mantenere inalterata la struttura di base degli interventi per gli enti locali, prevedendo un potenziamento dei fondi e delle misure a loro già destinati. Al momento. è già in corso il trasferimento dei saldi, a completamento degli acconti già dati».I fondi che fluiranno nelle casse degli Enti pugliesi ammontano a circa 27,5 milioni di euro, di cui 6,6 ripartiti tra i sei comuni del nostro collegio. «Un'ottima notizia, dunque, per i nostri territori, i quali ora potranno finalmente avviare azioni ed interventi concreti, che favoriscano la propria ripresa economica», ha concluso l'On. Galizia.