Decreto Agosto, le agevolazioni sul lavoro

Guardiamo insieme le principali notizie presenti nel Decreto Agosto relative alle agevolazioni sul lavoro.Il primo intervento, finalizzato ad incoraggiare l'occupazione grazie ad un minor costo del lavoro, è a favore di quelle aziende (escluso il settore agricolo) che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di CIG per COVID-19 (integrazioni salariali di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020), e che opteranno per non utilizzare, invece, le integrazioni salariali messe a disposizione proprio con il Decreto di Agosto (art. 3, D.L. n. 104/2020).In tal caso le aziende, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, potranno usufruire di undal versamento deia loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato ed applicato su base mensile.Tale esonero:Al datore di lavoro che beneficerà dell'esonero in questione si applica la disposizione prevista dall'art. 14 del medesimo D.L. n. 104/2020, relativa alSulla scorta di quanto sopra le aziende, quando saranno emanate le indicazioni di prassi da parte degli organi competenti, dovranno valutare attentamente se gli converrà utilizzare nuovi periodi dicassa integrazione o fruire dell'agevolazione in questione.La seconda agevolazione messa in campo dal DL Agosto, sempre con l'esclusione del settore agricolo, è un esonero contributivo che spetta per coloro che, fino al 31 dicembre 2020, assumeranno lavoratori subordinati a, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 104/2020.L'agevolazione è esclusa per l'assunzione di lavoratori domestici, apprendisti e lavoratori che abbianoIlconsiste,dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.Inoltre, l'esonero:Il limite di spesa per il beneficio contributivo in questione non è però illimitato per cui spetterà all'INPS monitorarne il rispetto.Uno specifico esonero contributivo (art. 7, D.L. n. 104/2020) è stato, inoltre, previsto per le assunzioni afino al 31 dicembre 2020 nele degliSi tratta sempre di undal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come previsto per il precedente paragrafo.Tuttavia, nel caso di specie, l'esonero sarà riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.Anche in questo caso tale esonero:Altra agevolazione è, infine, prevista dall'art. 27 del Decreto Agosto, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che abbiano la sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90%, ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.In questo caso è previsto undal versamento dei contributi dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020,dovuti in generale per i lavoratori dipendenti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, ferma restando sempre l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.Il finge benefit per dipendente raddoppia nel 2020 passando da euro 258,23 ad euro 516,46.Per maggiori informazioni