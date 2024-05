"La nottola di Minerva" a cura del dott. Giuseppe Galante (criminologo)

Il mio lavoro è una vacanza: questo è quello che tutti i lavoratori vorrebbero dire della loro professione. Il concetto di sicurezza si presenta sempre in drammatico contrasto con quello di libertà in quanto inversamente proporzionati: la sicurezza e' quindi urbana ovvero vi incide il sentimento di percezione della sicurezza e si presenta sempre come bicchiere mezzo pieno per legge la domanda del cittadino sui reati di microcriminalità; poi la sicurezza e' ambientale con reati inerenti l'inquinamento e infine la sicurezza e' sanitaria ovvero vaccini, malattie e infortuni sul lavoro.La sicurezza e la libertà incidono sul concetto di qualità della vita che è meglio prestato dalla Carta Costituzionale con il diritto all salute fisica, psichica e sociale. Il nuovo lavoratore soffre della Sindrome dell'abbandono fa parte delle istituzioni.Certamente più ispettori del lavoro messi in campo potrebbero aiutare ma la cura principale è attraverso la denuncia che crea uno spazio di responsabilità sociale perché i costi del caporalato ( prima la tangente per la concessione e poi il costo del risarcimento al lavoratore) sono solo a carico del consumatore.Le regole da seguire sono 7: coinvolgere i dipendenti nelle scelte di azienda, stipendi meritocratici, politica di incentivi premiali, formazione e aggiornamento, incentivazione della creatività, orario flessibile e pacchetto benefit ovvero avere in azienda un asilo nido, la tintoria , etc considerando il numero sempre maggiore di infortuni con decesso del lavoratore devo condividere la tesi che qualche incidente rappresenta solo il sentimento di vendetta del lavoratore che sentitosi mortificato e disprezzato decode di prendersi una doppia rivincita: soldi per la famiglia e controlli sull'azienda. Insomma si lavora per morire.