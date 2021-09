La chiamata ai milanisti: «Rivediamo insieme la nostra squadra del cuore»

Con le restrizioni legate alla pandemia si sono interrotte una serie di attività, tra cui il piacere - per i tifosi di qualsiasi squadra - di vivere il "rito" domenicale della visione della partita di calcio della squadra del cuore.Un rito che appartiene ai tanti club che sono attivi nella nostra città e che vuole tornare a ripetersi. Il presidente del Milan Club "Rino Gattuso" di Corato Pasquale Tarricone è tra i primi ad aver voluto riprendere le attività associative e di conseguenza anche la visione delle partite nella sede dell'associazione di via Duomo.Non soltanto campionato ma anche Coppa Italia e Champions League. Da parte sua l'appello, dunque, a quanti amano la squadra del Milan a riprendere le attività. Il circolo riaprirà i battenti da lunedì 6 settembre a partire dalle 19 e sino alle 21. Qui sarà possibile recarsi per chiedere ogni informazione utile a prendere parte agli appuntamenti associativi, giacché l'ingresso è consentito nel rispetto delle norme e solo a chi aderisce ai principi associativi.