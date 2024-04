Puglia Challenge XCO e Borbonica Cup fanno tappa a Rocca Imperiale

Il percorso: Una sfida tecnica e impegnativa

Il circuito di, ha celebrato la sua terza tappa, portando il nome dell'illustreQuesto evento, radunando 300 atleti provenienti dal centro-sud Italia e dalla Lombardia, si è distinto come un punto di riferimento per gli appassionati della disciplina del centro-sud.Organizzato dall'ASD Italian Sport Team sotto la guida di Paolo Novaglio di Brescia, il circuito ha brillato nella sua validità come terza tappa della Borbonica Cup (nazionale FCI) e quinta tappa del Challenge XCO Puglia. Quest'ultimo, nato nel 2019 per iniziativa del coratino Mimmo Del Vecchio, e si è consolidato con il passare degli anni nel panorama ciclistico nazionale.L'evento è stato possibile grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale di Rocca Imperiale, che ha dimostrato ancora una volta il suo supporto incondizionato, e al consorzio IGP Limone di Rocca Imperiale, per il loro impegno costante verso l'eccellenza sportiva.Il percorso, disegnato dal DOF Francesco De Lorenzo, tecnico Mountain Bike del CR Puglia, ha messo alla prova i ciclisti con i suoi 3,5 km di estrema tecnicità. Con 180 metri di dislivello, i partecipanti hanno affrontato una salita ardua tra le vie del centro storico di Rocca Imperiale, culminando con l'arrivo al Castello Svevo, il punto più alto del borgo. La seconda parte del percorso, caratterizzata da discese ripide, ha richiesto abilità e coraggio, elementi distintivi dei veri appassionati di mountain bike.Rocca Imperiale: Un Borgo di Storia e BellezzaDal 2018, Rocca Imperiale si fregia del titolo di uno dei Borghi più belli d'Italia, offrendo un contesto storico e paesaggistico di rara bellezza, che si è rivelato lo scenario perfetto per una competizione di tale calibro.Le Gare: Cinque Competizioni per Tutte le CategorieLa giornata si è articolata in cinque gare, ognuna destinata a diverse categorie di atleti: Juniores + Master Fascia 2, Open + Master Fascia 1, Esordienti 1/2 con la vittoria di Marco Sicuro della Società Tugliese Salentina, G6 + Esordienti/Allievi donne, e Allievi 1/2. Ogni gara ha offerto momenti di sportività e competizione, testimoniando il dinamismo e la passione che animano il mondo del Cross Country Olimpico.La Terza Tappa della Borbonica Cup ha confermato il suo ruolo di evento imperdibile per gli amanti del ciclismo fuoristrada, arricchendo il panorama sportivo nazionale e celebrando la tradizione e lo spirito di comunità che caratterizzano il sud Italia.Nel prestigioso evento dell'XCO Challenge Puglia, anche Corato sarà protagonista, con la tappa finale, il 29 settembre prossimo.