La FIDAPA celebra la “Cerimonia delle Candele 2024”

Nelle sale del Tonnoconte, questa sera a partire dalle ore 18:30, la FIDAPA sezione di Andria e Corato celebrano insieme la "Cerimonia delle Candele 2024", il momento più significativo dell'anno sociale in quanto simboleggia l'abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International di cui fa parte laFederazione Italiana donne arti professioni affari.Un intervento relativo al momento dell'accensione delle candele avverrà proprio in occasione del benvenuto alle nuove socie delle sezione , esprimendo in questo modo la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l'Associazione si ispira, come promuovere principi di sorellanza, l'empowement femminile, l'affermazione sociale della donna, nonché sensibilizzare l'opinione pubblica alle problematiche legate alla discriminazione di genere.La cerimonia sarà celebrata alla presenza di Elisabetta Grande, Presidente FIDAPA BPW Italy distr. Sud-est, di Giovanna Bruno, Presidente FIDAPA BPW Italy sez. di Andria e di Rosa De Nicolo, Presidente FIDAPA BPW Italy sez. di Corato.Durante l'iniziativa si terrà una performance teatrale in ricordo di Oriana Fallaci e Franca Rame, a cura di e con Mariella Medea Sivo, Angela Strippoli, Tiziana Tandoi e con l'amichevole partecipazione della cantante Barbara Crapolicchio che allieterà i diversi momenti della serata con l'esecuzione di alcuni brani musicali