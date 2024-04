Nuova Virtus Corato, è tempo di finale play-off contro il Basket Trani

È tempo di f, che si gioca da sabato alle sue chance di promozione in divisione regionale 1 sfidando lin questo ultimo atto del campionato.Una serie finale sicuramente in equilibrio e forse quella piu spettacolare, sicuramente non la piu pronosticata ad inizio anno visto che la formazione coratina, neopromossa in DR2, non aveva come obiettivo la promozione immediata ma soltanto un buon piazzamento playoff. Poi il campo ha detto altro, i ragazzi di Carnicella, sia pur sempre alle prese con infortuni vari e mai col roster al completo, hanno però trovato la quadratura del cerchio ed un gruppo granitico che li ha portati, match dopo match, ad essere sempre piu leader con merito del girone. Una sola sconfitta in tutto l'anno fin qui per i virtussini, proprio in trasferta contro quell'Avis Trani che si ritroveranno in finale.Corato punta sul gruppo, sulla forza del collettivo, che ha saputo superare anche le assenze che lo hanno via via privato di giocatori come Ferrante, Zara e lo sfortunatissimo Resta che erano a tutti gli effetti parte integrante dello scacchiere coratino. I sempre più convincenti under e gli acquisti di Di Noia e Bojang in corso di stagione hanno ridisegnato gli equilibri di una squadra che si giocherà le sue chance con le proprie armi, potendo contare sul non trascurabile vantaggio di una eventuale e decisiva bella da giocare sul parquet amico del PalaLosito. In semifinale i coratini hanno regolato con un secco 2-0 la mai doma Virtus Foggia.Di contro Trani di coach Corvino è arrivata a questa finale battendo per 2-0 in una serie infuocata sul parquet e non solo l'Eurobasket Foggia, in quella che per molti sarebbe dovuta essere la finale promozione di quest'anno. I tranesi sono arrivati secondi in classifica con una squadra di grande esperienza con giocatori di categoria anche superiore a quella in cui militano come Amoruso, Casamassima, Rinaldi, Musicco, Auricchio, Di Donna, Di Leo e Fracchiolla. Una corazzata a cui va sommato anche l'immenso talento sia come allenatore che anche come giocatore di coach Valerio Corvino, ancora protagonista anche sul parquet. Una squadra quindi temibilissima da affrontare e che sarà dura superare ma sicuramente entrambi i team vorranno vincere per centrare la promozione diretta in divisione regionale 1.Ci si aspetta un grande spettacolo con i coratini che proveranno l'ennesima impresa di una stagione già ricca di grandi soddisfazioni. Ma si sa, l'appetito vien mangiando, c'è una finale da giocare e provare a vincere e non è ancora il momento di fermarsi ma casomai di dare il massimo per tentare di completare l'opera e rendere indimenticabile una stagione già bellissima.Arbitreranno la gara, in programma domani,, i signori Stanzione di Molfetta e Settembre di Gravina in Puglia. Diretta del match sulla pagina facebook ufficiale dell'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato.