Social Video 1 minuto Lascia la spazzatura dietro la porta di un ufficio: le telecamere lo immortalano

Ormai la diffusione di telecamere di videosorveglianza è capillare. Qualcuno però si è dimenticato di questo particolare e non ha fatto caso al fatto che le stesse telecamere di videosorveglianza che servono per la sicurezza degli immobili sono capaci di captare i comportamenti scorretti, a maggior ragione se questi vengono compiuti proprio a favore di telecamera.Così un habituè del sacchetto selvaggio è stato immortalato proprio mentre depositava la spazzatura dove non doveva, ossia precisamente dinanzi al portone "sorvegliato" dalla videocamera.Nel filmato si vede passare l'uomo che, una volta giunto dinanzi al portone, deposita indisturbato il sacchetto della spazzatura e va via come se nulla fosse.Il proprietario però del locale nei cui pressi è stato depositato il sacchetto ha però visto la scena dal dispositivo e pubblicato il filmato sul suo profilo facebook. Un filmato che non intende sbeffeggiare o mettere alla pubblica gogna lo sporcaccione di turno, bensì con l'obiettivo di ammonire quanti si rendono protagonisti di simili vicende a non farlo per rispetto dell'ambiente, delle persone e di chi fa correttamente la raccolta differenziata.