A Corato arriva il laboratorio sulla produzione di orecchiette e pasta fresca

Appuntamento domani, dalle 18:00 alle 20:00, all'info point in piazza Sedile

Dopo il grande successo di partecipazione al laboratorio di pratica e conoscenza delle barche di Santa Maria, venerdì 26 luglio, dalle 18:00 alle 20:00, presso l'Info Point turistico in piazza Sedile n. 45, si terrà il laboratorio di pratica e conoscenza sulla produzione di orecchiette e pasta fresca.

Il laboratorio prevede una prima parte teorica e dimostrativa e una parte dedita alla pratica in cui i partecipanti potranno impastare e produrre le orecchiette o altri formati di pasta fresca. Il laboratorio è gratuito e con prenotazione negli orari di apertura dello sportello dal lunedi al giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 20:30.

Il venerdì, sabato e domenica, invece, le aperture osservano orario continuato dalle 09:00 alle 22:00

È possibile inoltre prenotare attraverso i contatti dell'Infopoint allo 0808720861, oppure scrivendo a infopointcorato@gmail.com

L'iniziativa rientra nelle attività di animazione on site dell'infopoint, finanziata dalla sezione Turismo della Regione Puglia attraverso l'avviso per la qualificazione e potenziamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica il cui beneficiario è il Comune di Corato. Il soggetto attuatore, per mezzo della convenzione, è Unpli Puglia APS a cui la Pro Loco di Corato è affiliata.