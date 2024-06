4 foto A Corato le stazioni di servizio dismesse sono ricettacolo di rifiuti

«Lesono una problematica al centro dell'attenzione a, perchè evidenziano lo stato di abbandono e di incuria in cui versano le aree della città precedentemente adibite a distributori di carburante».Sono numerose lesoprattutto quelli a ridosso diche lamentano la, che causano il. Pubblichiamo di seguito le ultime testimonianze pervenute alla redazione in merito.«Non è certo un bel biglietto da visita per chi proviene da quella strada e la trova in queste condizioni diMolti di quei rifiuti, purtroppo, a distanza di quattro mesi, a testimonianza di indecorosa e incivile condizione a cui i residenti e le attività commerciali limitrofe devono sottostare, sono ancora li e aumentano sempre più.Per questo i cittadini e commercianti della zona chiedono un, volto a risolvere questa condizione di degrado, per dare finalmente risposta e pulizia».