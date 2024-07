Il talento di Castelfranato incanta Corato

'

Straordinaria performance quella che ha visto protagonista il chitarristaieri sera, presso l'Atrio del Palazzo di Città a Corato, in occasione delleventoconcerto di World Music inserito nella rassegna estiva a cura del Comune di CoratoIl chitarrista lancianese, assoluto talento della chitarra, ha dato prova delle sue brillanti abilità tecniche e musicali incantando il numeroso pubblico intervenuto alla serata con tanti ospiti giunti anche dai paesi limitrofi.Il repertorio proposto ha spaziato da brani storici di Castelfranato, passando attraverso iconici brani di repertorio come Guarda che luna, proposti in versione del tutto originali, giungendo a brani inediti, concludendo con un omaggio all' Orchestra Castellina-Pasi, un vero e proprio cameo offerto come bis.apertura del concerto è stata affidata al solo quartetto darchi che si è esibito in due tanghi in raffinati arrangiamenti, per poi accogliere il solista con il suo repertorio che fin da subito ha affascinato luditorio. I brani proposti con gli archi si sono alternati a una lunga sezione in cui è stato protagonista il solo chitarrista che ha dato prova del suo eccezionale talento e delle sue sorprendenti abilità tecniche e musicali riuscendo a coinvolgere anche il pubblico invitato ad intonare, sulle mirabolanti improvvisazioni del solista, alcuni versi della canzone "Il cuore è uno zingaro".Accompagnato dal quintetto darchi AlterAzioni String Quintet, la serata è stata anche l'occasione per presentare in prima assoluta il nuovo discoregistrato negli studi Suonimpressi Rec Lab di Claudio Van Westerhout a Gioia del Colle e pubblicato per letichetta, luglio 2024. Il nuovo lavoro discografico di Castelfranato è un vero e proprio viaggio attraverso le numerose esperienze musicali ed personali del talentoso chitarrista abruzzese, la sua lunga esperienza con i tanti artisti internazionali che raccontano il suo curriculum.Le sonorità calde degli archi hanno impreziosito la brillante performance di Castelfranato che con questo lavoro ha voluto consolidare una collaborazione già avviata da tempo con i musicisti pugliesiai violini,, alla viola,al violoncello eal contrabbasso.Autori degli arrangiamenti per lensemble Castelfranato e Pannese.Il pubblico fin dai primissimi brani ha regalato agli artisti scroscianti applausi: Café Latino, Kalipè, Frammenti di Conchiglia, Sendai, brani che con le loro storie e le loro sonorità hanno affascinato ed entusiasmato il pubblico presente. Il solista applauditissimo per i suoi mirabolanti virtuosismi, e non meno per la sua intensa musicalità.Il concerto è stato salutato con una standing ovation e naturalmente richieste a gran voce di bis. A fine concerto in tanti si sono avvicinati per parlare con Castelfranato e approfondire la conoscenza del musicista e del suo percorso creativo.è stato il primo dei concerti proposto dallassociazione AlterAzioni per la rassegna "Sei la mia città 2024" ed è inserito allinterno della mini rassegna. Infatti per questa edizione 2024, lassociazione biscegliese ha proposto una progettualità aperta a generi musicali diversi dalla World Music di Castelfranato, alla musica jazz con il concerto, dedicato a Pasolini e al suo incontro con la figura di San Francesco in programma il prossimopresso ladi Corato che vedrà protagonisti i musicistie, confermando la collaborazione con lIstituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi"di Corato, anche due concerti dedicati agli studenti dellistituto ispirati ai "Suoni del Mondo".