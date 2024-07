Il centro storico di Corato accoglierà la nuova edizione del Festival bandistico "A Tubo!"

Dall'1 al 19 agosto a Corato ritorna il Festival bandistico "!" –L'evento, fin dalle origini, vuol essere occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico di cui la Puglia è tra le maggiori rappresentanti."A tubo!" si presenta concon la puraqui rappresentate da alcune delle più storiche formazioni pugliesi.I primi tre appuntamenti saranno accolti nelgli altri tre ine lungo il, collegandosi con i solenni festeggiamenti del patronoLe bande musicali animeranno il centro storico coratino, grazie al supporto del, con la direzione artistica del maestroe l'organizzazione di, con il patrocinio dell'I primi tre concerti, tutti con i, sono ospitati nel(piazza Cesare Battisti angolo Corso Garibaldi), edificio degli inizi del 1500 che era Convento dei Minori Osservanti dedicato proprio a san Cataldo.Il chiostro, caratteristico per i suoi archi ogivali tardogotici poggianti su pilastri, accoglieràla Banda "Città di Rutigliano" (Ba), formazione musicale nata nel 1877 oggi diretta dal maestroil Gran concerto bandistico "" Città di Castellana Grotte (Ba) guidato dal maestrolo Storico premiato Gran concerto bandistico "Biagio Abbate" Città di Bisceglie (BT), diretto dal maestroSi concentreranno tra sabato 17 a lunedì 19 agosto i successivi appuntamenti del festival, che prosegue intersecandosi con la programmazione della Festa di San Cataldo, diventando, in qualche modo, la colonna sonora delle celebrazioni.Il 17 alle 19 è prevista l'esibizione musicale per le vie del centro storico a cura dell'Città di Terlizzi (Ba).Il 18 agosto, giorno della festa, si parte con i tradizionali giri per la città e matinée, in questo caso a cura del Gran concerto bandistico "Città di Noicattaro" (Ba): alle 10 Giro musicale per il, alle 11 Matinée bandistico nelNella serata, alle 21:30, sarà, invece, la cassa armonica allestita in piazza Cesare Battisti ad accogliere il Gran concerto bandistico Città di Noicattaro con la direzione del maestroLunedì 19 agosto, in occasione della processione di San Cataldo, alle 19a cura del Gran concerto bandistico "Michele Lufrano"Città di Triggiano."Il festival A Tubo! certamente rappresenta un appuntamento importante per la comunità coratina, fortemente legata alla tradizione bandistica, ma, più in generale, è sempre più una rassegna di riferimento per tutto il territorio pugliese, per la valorizzazione di un fenomeno che è valore identitario distintivo dell'intera regione" dice, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Corato. "Quest'anno rinnovato nell'immagine e nell'organizzazione e confermato nella guida artistica al maestro Aldo Caputo, il festival sicuramente garantirà serate appassionanti e di grande valore"."Sono entusiasta del lavoro svolto in sinergia con l'Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Corato che per la quarta edizione di A Tubo! ha voluto proseguire il percorso di valorizzazione della banda nella sua più ampia e completa declinazione" dice il direttore artistico. "La collaborazione con una realtà ormai solida e radicata sul territorio comeha fatto il resto. Credo fortemente nelle radici autentiche della nostra comunità di cui la banda è testimone secolare e credo che se un gruppo di giovani folli e lucidi si dedica alla difesa di tale patrimonio vada sostenuto e protetto. Sarà una edizione scoppiettante perché ormai A Tubo! è un palcoscenico atteso quanto temuto, sia per la qualità delle formazioni sia per il livello raggiunto dal pubblico in questi anni. Anche quest'anno il festival è patrocinato dall'ANBG che ringrazio per il sostegno".Programma completoore 21.00 | Chiostro del Palazzo di CittàGran Concerto Bandistico Città di RutiglianoDirettore Gaetano Cellamaraore 21.00 | Chiostro del Palazzo di CittàGran Concerto Bandistico "Luciano Vinella"Città di Castellana GrotteDirettore Grazia Donateoore 21.00 | Chiostro del Palazzo di CittàStorico Premiato Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate"Città di BisceglieDirettore Benedetto GrilloPROCESSIONE DISAN CATALDOore 19.00 | Esibizione musicale per le vie del centro storicoa cura dell'Orchestra di Fiati "Vito Giuseppe Millico"Città di TerlizziFESTA PATRONALEore 10.00 | Giro musicale per il corso cittadinoore 11.00 | Chiostro Palazzo Gioia - Piazza SedileMatinée bandistico a cura del Gran Concerto BandisticoCittà di Noicattaroore 21:30 | Piazza Cesare Battisti - cassa armonicaGran Concerto Bandistico Città di NoicattaroDirettore Giuseppe CarannantePROCESSIONE DISAN CATALDOore 19.00 | Esibizione musicale per le vie del centro storicoa cura del Gran Concerto Bandistico "Michele Lufrano"Città di Triggiano