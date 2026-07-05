Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta

Ladri scatenati, in particolar modo tra Corato, la strada provinciale 112 che collega Terlizzi e Molfetta e Ruvo di Puglia. Due i furti di auto sventati, altrettanti quelli ai danni delle abitazioni da parte delle pattuglie della, arrivate sui luoghi in pochi minuti. I malviventi, in tutti gli episodi, sono stati costretti alla fuga.L'ultimo episodio, il più recente, è avvenuto a Corato nella notte tra giovedì e venerdì, mezz'ora dopo mezzanotte, quando un'auto dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia «ha individuato, in piazza Buonarroti, alcuni individui col volto travisato intenti ad armeggiare su una». Sorpresi dall'arrivo della pattuglia, i banditi sono stati costretti alla fuga a bordo di un', mentre sul posto, per i primi rilievi, è sopraggiunta una volante deldel luogo.Una scena analoga è avvenuta a Ruvo di Puglia, in pieno centro, nella notte tra il 24 e il 25 giugno scorsi, quando una pattuglia ha notato «movimenti sospetti nei pressi di una. Alla vista del veicolo di servizio - è scritto sulla paginadell'istituto di vigilanza -, un individuo si è subito allontanato (aveva già tranciato i cavi dei freni elettrici) raggiungendo un'con la quale si è dato alla fuga». Sul posto sono arrivati idellaNon mancano i furti nelle case. Martedì, ad esempio, l'intervento dellasulla 112 ha permesso di «accertare che i ladri avevano forzato una porta». In un altro caso, il 24 giugno a Ruvo, i banditi, forzando una finestra, sono riusciti introdursi all'interno, prima di essere messi in fuga dall'intervento di una pattuglia.