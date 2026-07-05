Uno dei quattro furti sventati dalla Metronotte
Uno dei quattro furti sventati dalla Metronotte
Cronaca

Quattro furti sventati: i ladri ci provano sempre, ma l'attenzione resta alta

A Corato, sulla strada provinciale Terlizzi-Molfetta e a Ruvo di Puglia controlli rafforzati da parte della Metronotte

Corato - domenica 5 luglio 2026
Ladri scatenati, in particolar modo tra Corato, la strada provinciale 112 che collega Terlizzi e Molfetta e Ruvo di Puglia. Due i furti di auto sventati, altrettanti quelli ai danni delle abitazioni da parte delle pattuglie della Metronotte, arrivate sui luoghi in pochi minuti. I malviventi, in tutti gli episodi, sono stati costretti alla fuga.

L'ultimo episodio, il più recente, è avvenuto a Corato nella notte tra giovedì e venerdì, mezz'ora dopo mezzanotte, quando un'auto dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia «ha individuato, in piazza Buonarroti, alcuni individui col volto travisato intenti ad armeggiare su una Renault Captur». Sorpresi dall'arrivo della pattuglia, i banditi sono stati costretti alla fuga a bordo di un'Audi RS3, mentre sul posto, per i primi rilievi, è sopraggiunta una volante del Commissariato di P.S. del luogo.

Una scena analoga è avvenuta a Ruvo di Puglia, in pieno centro, nella notte tra il 24 e il 25 giugno scorsi, quando una pattuglia ha notato «movimenti sospetti nei pressi di una Mercedes AMG A45G. Alla vista del veicolo di servizio - è scritto sulla pagina Facebook dell'istituto di vigilanza -, un individuo si è subito allontanato (aveva già tranciato i cavi dei freni elettrici) raggiungendo un'Audi A3 con la quale si è dato alla fuga». Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione locale.

Non mancano i furti nelle case. Martedì, ad esempio, l'intervento della Metronotte sulla 112 ha permesso di «accertare che i ladri avevano forzato una porta». In un altro caso, il 24 giugno a Ruvo, i banditi, forzando una finestra, sono riusciti introdursi all'interno, prima di essere messi in fuga dall'intervento di una pattuglia.
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