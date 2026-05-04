Scorribande notturne: sventato un furto e recuperate due auto rubate

Un furto sventato in un impianto fotovoltaico nelle campagne di Ruvo di Puglia e due veicoli rubati, uno dei quali con a bordo quattro individui col volto travisato, ritrovati fra Ruvo e Corato. È il bilancio dell'attività di prevenzione e repressione dei reati delle guardie particolari giurate delladurante gli ultimi giorni.L'episodio più rilevante, accaduto nelle campagne di Ruvo, risale alla tarda serata di venerdì scorso, in un impianto di produzione di energia elettrica in contrada Monserino. Qui, infatti, «due malviventi con il volto travisato - si legge sulla pagina- si sono introdotti all'interno», ma «grazie all'efficacia del sistema di videosorveglianza e al pronto intervento di due nostre pattuglie, i malintenzionati sono stati costretti alla fuga senza riuscire a provocare alcun tipo di danno».Dell'accaduto sono stati informati idellacittadina, a cui ora sono affidate le indagini. Nella notte tra mercoledì e giovedì, invece, «durante un servizio di pattugliamento, una nostra pattuglia ha intercettato un veicolo sospetto con a bordo quattro individui col volto travisato». Alla vista dell'auto di istituto, i soggetti si sono dati alla fuga per le vie del centro, mentre il veicolo, una, successivamente abbandonato sulla strada provinciale 2, è risultato rubato.Ieri, infine, la, in via Salvi, a Corato, ha individuato un veicolo, un, con evidenti segni di manomissione, segnalato al. Idellaprontamente intervenuti sul posto hanno accertato che si trattava di un mezzo rubato, provvedendo poi alla restituzione al legittimo proprietario.