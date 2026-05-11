Polizia e metronotte
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Cronaca

Tentato furto in centro città sventato grazie a un intervento fulmineo

Polizia di Stato e Metronotte in perfetta sinergia: ladri in fuga dopo un inseguimento ad alta velocità

Corato - lunedì 11 maggio 2026 6.27
Un tentato furto in appartamento è stato sventato nel pomeriggio odierno nella zona di via Ferrari, in pieno centro abitato, grazie al rapido intervento congiunto della Polizia di Stato e delle pattuglie della Metronotte.
Secondo la ricostruzione, un gruppo di malviventi a bordo di un'Audi di grossa cilindrata avrebbe forzato la porta d'ingresso dell'abitazione presa di mira, utilizzando una fiamma ossidrica per tagliare la serratura. L'arrivo tempestivo delle forze in campo ha però impedito ai ladri di accedere all'interno dell'appartamento.
Scoperti durante l'azione, i malviventi si sono dati alla fuga, dando il via a un inseguimento ad alta velocità che ha attraversato l'estramurale cittadino, proseguendo poi lungo via Ruvo e sulla SP 85 in direzione Bisceglie
Approfittando delle prestazioni del veicolo, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.
Determinante è stato il coordinamento operativo tra una pattuglia del Commissariato e due pattuglie della Metronotte, intervenute immediatamente nella zona. Grazie alla sinergia tra le forze dell'ordine e gli operatori della sicurezza privata, il furto è stato sventato: dall'abitazione non risulta asportato alcun bene, sebbene la porta d'ingresso presenti danni significativi.
Gli agenti della Polizia di Stato hanno gestito con grande professionalità tutte le fasi dell'intervento, coordinando i movimenti delle pattuglie e garantendo la massima sicurezza per i cittadini, nonostante l'inseguimento si sia sviluppato anche in aree trafficate.
L'episodio conferma l'importanza della collaborazione tra Forze dell'Ordine e vigilanza privata nella tutela del territorio e nella prevenzione dei reati predatori che colpiscono le abitazioni.
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