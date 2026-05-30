Cronaca
Recuperato in via della Repubblica un veicolo rubato a Corato
Interviene la Metronotte. Nella stessa settimana diverse segnalazioni di incendi tra Corato e Ruvo hanno evitato conseguenze più gravi
Corato - sabato 30 maggio 2026 19.41
Una Fiat Ulisse risultata rubata è stata recuperata nei giorni scorsi a Corato grazie a una segnalazione effettuata durante un ordinario servizio di vigilanza nel centro cittadino. L'episodio si è verificato in via della Repubblica, dove una Guardia Particolare Giurata della Metronotte ha notato un'autovettura parcheggiata in modo anomalo, con i finestrini aperti e in condizioni tali da destare sospetti. La situazione è stata immediatamente segnalata agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.
Dalle verifiche effettuate è emerso che il veicolo era stato oggetto di furto. L'auto è stata quindi recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario.
Nel corso della stessa settimana, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio hanno inoltre effettuato diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco per incendi di sterpaglie sviluppatisi nelle campagne tra Corato e Ruvo di Puglia.
In particolare, alcuni interventi si sono rivelati determinanti per contenere situazioni potenzialmente pericolose. In un caso le fiamme rischiavano di interessare un impianto di produzione di energia, mentre in un altro avrebbero potuto raggiungere un deposito di materiale edile.
Gli episodi registrati negli ultimi giorni evidenziano l'importanza del monitoraggio costante del territorio e della collaborazione tra operatori della vigilanza privata, forze dell'ordine ed enti di soccorso, soprattutto durante il periodo estivo, quando il rischio di incendi aumenta sensibilmente.
Dalle verifiche effettuate è emerso che il veicolo era stato oggetto di furto. L'auto è stata quindi recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario.
Nel corso della stessa settimana, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio hanno inoltre effettuato diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco per incendi di sterpaglie sviluppatisi nelle campagne tra Corato e Ruvo di Puglia.
In particolare, alcuni interventi si sono rivelati determinanti per contenere situazioni potenzialmente pericolose. In un caso le fiamme rischiavano di interessare un impianto di produzione di energia, mentre in un altro avrebbero potuto raggiungere un deposito di materiale edile.
Gli episodi registrati negli ultimi giorni evidenziano l'importanza del monitoraggio costante del territorio e della collaborazione tra operatori della vigilanza privata, forze dell'ordine ed enti di soccorso, soprattutto durante il periodo estivo, quando il rischio di incendi aumenta sensibilmente.