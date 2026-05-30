Intervento Metronotte
Intervento Metronotte
Cronaca

Recuperato in via della Repubblica un veicolo rubato a Corato

Interviene la Metronotte. Nella stessa settimana diverse segnalazioni di incendi tra Corato e Ruvo hanno evitato conseguenze più gravi

Corato - sabato 30 maggio 2026 19.41
Una Fiat Ulisse risultata rubata è stata recuperata nei giorni scorsi a Corato grazie a una segnalazione effettuata durante un ordinario servizio di vigilanza nel centro cittadino. L'episodio si è verificato in via della Repubblica, dove una Guardia Particolare Giurata della Metronotte ha notato un'autovettura parcheggiata in modo anomalo, con i finestrini aperti e in condizioni tali da destare sospetti. La situazione è stata immediatamente segnalata agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il veicolo era stato oggetto di furto. L'auto è stata quindi recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario.

Nel corso della stessa settimana, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio hanno inoltre effettuato diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco per incendi di sterpaglie sviluppatisi nelle campagne tra Corato e Ruvo di Puglia.

In particolare, alcuni interventi si sono rivelati determinanti per contenere situazioni potenzialmente pericolose. In un caso le fiamme rischiavano di interessare un impianto di produzione di energia, mentre in un altro avrebbero potuto raggiungere un deposito di materiale edile.

Gli episodi registrati negli ultimi giorni evidenziano l'importanza del monitoraggio costante del territorio e della collaborazione tra operatori della vigilanza privata, forze dell'ordine ed enti di soccorso, soprattutto durante il periodo estivo, quando il rischio di incendi aumenta sensibilmente.
  • Metronotte Corato
Corato diventa ufficialmente "città "
30 maggio 2026 Corato diventa ufficialmente "città"
De Benedittis indossa per la seconda volta la fascia tricolore - FOTO
30 maggio 2026 De Benedittis indossa per la seconda volta la fascia tricolore - FOTO
Altri contenuti a tema
Tentato furto in centro città sventato grazie ad un intervento fulmineo Tentato furto in centro città sventato grazie ad un intervento fulmineo Polizia di Stato e Metronotte in perfetta sinergia: ladri in fuga dopo un inseguimento ad alta velocità
Scorribande notturne: sventato un furto e recuperate due auto rubate Scorribande notturne: sventato un furto e recuperate due auto rubate Il bilancio della Metronotte dopo tre interventi registrati fra Corato e Ruvo di Puglia. Su tutti i casi indagano i Carabinieri
Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati È il bilancio dell'attività della Metronotte fra i comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi nel corso degli ultimi giorni
Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata La prima è stata recuperata a Terlizzi, le altre due nelle campagne di Ruvo di Puglia, una vera e propria officina a cielo aperto
Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto L’azione tra la Metronotte e Commissariati di Corato e Canosa ha portato al fermo dei due conducenti, entrambi di Cerignola
Varco nella recinzione, immortalati dalle telecamere: ladri in fuga Varco nella recinzione, immortalati dalle telecamere: ladri in fuga È successo ieri in contrada Pedale dove ignoti sono entrati in azione in un campo fotovoltaico. Furto sventato dalla Metronotte
Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga Il furto è stato tentato a Corato, nella notte trascorsa, da parte di alcuni individui poi fuggiti al momento dell'attiviazione dell'allarme
Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote Tentano il furto delle batterie di un ripetitore, ladri in fuga a mani vuote L'episodio nella serata di martedì in un deposito sito lungo la complanare ovest della strada provinciale 231
Ragazze e ragazzi della "Santarella " di Corato protagonisti al Palazzo della Marra di Barletta - FOTO
30 maggio 2026 Ragazze e ragazzi della "Santarella" di Corato protagonisti al Palazzo della Marra di Barletta - FOTO
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
30 maggio 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Pellegrinaggio a piedi da Terra Maiorum per la conclusione del mese mariano
30 maggio 2026 Pellegrinaggio a piedi da Terra Maiorum per la conclusione del mese mariano
Memorial “Matteo Mazzilli”: il numero 23 della Virtus che continua a vivere nel cuore del basket coratino
30 maggio 2026 Memorial “Matteo Mazzilli”: il numero 23 della Virtus che continua a vivere nel cuore del basket coratino
Corrado Nicola De Benedittis proclamato sindaco: domani la cerimonia ufficiale
29 maggio 2026 Corrado Nicola De Benedittis proclamato sindaco: domani la cerimonia ufficiale
Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza»
29 maggio 2026 Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza»
Trionfo green per la prima H del Tandoi di Corato: doppia vittoria all’Ecocampionato SANB
29 maggio 2026 Trionfo green per la prima H del Tandoi di Corato: doppia vittoria all’Ecocampionato SANB
Comizio di ringraziamento del Sindaco De Benedittis
29 maggio 2026 Comizio di ringraziamento del Sindaco De Benedittis
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.