Recuperato in via della Repubblica un veicolo rubato a Corato

Una Fiat Ulisse risultata rubata è stata recuperata nei giorni scorsi a Corato grazie a una segnalazione effettuata durante un ordinario servizio di vigilanza nel centro cittadino. L'episodio si è verificato in v, dove una Guardia Particolare Giurata della Metronotte ha notato un'autovettura parcheggiata in modo anomalo, con i finestrini aperti e in condizioni tali da destare sospetti. La situazione è stata immediatamente segnalata agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.Dalle verifiche effettuate è emerso che il veicolo era stato oggetto di furto.Nel corso della stessa settimana, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio hanno inoltre effettuato diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco perIn particolare, alcuni interventi si sono rivelati determinanti per contenere situazioni potenzialmente pericolose. In un caso, mentre in un altro avrebbero potuto raggiungere un deposito di materiale edile.Gli episodi registrati negli ultimi giorni evidenziano l'importanza del monitoraggio costante del territorio e della collaborazione tra operatori della vigilanza privata, forze dell'ordine ed enti di soccorso, soprattutto durante il periodo estivo, quando il rischio di incendi aumenta sensibilmente.