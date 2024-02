Mancata illuminazione sulla SP85: la segnalazione

«Mancata illuminazione nei pressi della rotatoria della Sp85 Ruvo-Corato-Bisceglie, svincolo Sp23 Corato-Molfetta». Questa la segnalazione di un lettore pervenuta alla redazione in merito a una situazione di pericolo.«Dovremmo essere in territorio dell'Agro coratino, di competenza della Città Metropolitana di Bari e forse anche del Comune di Corato; tale disservizio sta causando diversi sinistri stradali, perchè ci si trova completamente al buio in quel tratto di strada, anche privo di parte della segnaletica verticale. Si tratta di uno stato di perenne incuria della vegetazione incolta, che ne limita parzialmente la visibilità. Per conoscenza ho anche inviato personalmente una pec agli organi preposti interessati».