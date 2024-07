Domani Luigi Maldera presenta a Corato "La guerra di Frank"

Domani,alle ore, nella libreriadi corso Garibaldi 24 asarà presentato il nuovo romanzo del coratino".Si tratta del diario di guerra di un giovane coratino, nonno dell'autore, imprigionato in Australia dopo la campagna del Nordafrica che diventa un affascinante romanzo storico e che lega, attraverso la narrazione, tre generazioni. Il protagonista del libro, il nonno Francesco, lascia in eredità al nipote un diario e una storia.Il racconto appartiene al genere del romanzo storico ed è liberamente tratto dal diario postumo di un reduce e prigioniero della seconda guerra mondiale. Molti degli episodi narrati, infatti, sono reali ed effettivamente accaduti. Il titolo "La guerra di Frank" richiama volutamente l'evento, su scala mondiale, che stravolse l'esistenza "provinciale" e pacifica del protagonista, Francesco, portandolo, per molti anni e dopo una drammatica cattura, a vivere da prigioniero in Australia, dall'altro lato del pianeta, lì dove fu appellato Frank.Nonostante i capitoli legati alla guerra e alla cruda esperienza della prigionia assumano un ruolo predominante e centrale nella narrazione, il romanzo racconta un po' tutta la vita del protagonista, raccontata da Peppino, uno dei figli di Francesco, a suo figlio Luca, dopo che questi aveva assistito al funerale del nonno. Attraverso il racconto del padre, il piccolo Luca rivive le vicende di suo nonno, che lui aveva conosciuto quando oramai era vecchio e stanco, venendo a sapere dell'infanzia difficile e ribelle, dei patemi, dei sacrifici, dei pericoli cui era scampato suo nonno durante la guerra e la prigionia, per poi apprendere del difficile ritorno in patria. L'opera si apre e chiude nello stesso modo: un padre e un figlio, soli, dopo il funerale, ripercorrono la vita del protagonista; il primo si esprime in una sorta di flusso liberatorio di coscienza, per esorcizzare il dolore, l'altro ascolta in silenzio con curiosità e sorpresa, ottenendo delle risposte a molti dubbi e traendone delle conclusioni finali."La guerra di Frank" non è soltanto uno spaccato bellico e di prigionia, ma un filo che unisce emotivamente nonno, padre e figlioPer Luigi Maldera è il secondo libro scritto dopo "", legal thriller frutto delle esperienze raccolte nel suo percorso come avvocato.L'evento è a cura della libreria Liber Ubik in collaborazione con l'associazione culturale I libri di Medea. Dialogherà con l'Autore Mariella Medea Sivo. Ingresso gratuito.