Topi morti in piazza Grenoble

Il segno di una scarsa igiene per le vie cittadine

Più volte sulle nostre pagine abbiamo parlato del degrado che caratterizza Piazza Grenoble, da sempre tra le piazze più trascurate della città nonostante si trovi a pochi passi dal palazzo del Comune, nel cuore di Corato.Più volte, inoltre, abbiamo parlato della scarsa igiene delle vie cittadine, sommerse di rifiuti di ogni genere che, oltre a minare il decoro urbano diventano un problema anche sul piano della pubblica igiene.Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza in piazza Grenoble di carcasse di topi. Come testimonia la foto che pubblichiamo, si tratta di topi di dimensioni notevoli, indice di trascuratezza e mancanza di igiene. Una carenza igienico sanitaria che rischia di compromettere la serenità di chi in quella zona abita e lavora e che è costretto a condividere i suoi spazi con ospiti poco graditi.