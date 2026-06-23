Olio, Ventola scrive al Commissario europeo Hansen: «La Coratina va tutelata in modo definitivo»

In vista della prossima riunione del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), l'eurodeputato Francesco Ventola ha promosso un'iniziativa a difesa della Coratina, una delle varietà di olivo più rappresentative della Puglia, inviando una lettera al Commissario europeo all'Agricoltura, Christophe Hansen.L'obiettivo è chiaro: rendere definitiva la tutela della Coratina, evitando che dal 2027 possano tornare a penalizzare un olio di altissima qualità per una caratteristica che la scienza ha già dimostrato essere del tutto naturale. Oggi, infatti, gli oli ottenuti dalla Coratina possono avere un contenuto di steroli leggermente inferiore ai limiti previsti dalla normativa, pur essendo autentici e rispettando tutti gli standard di qualità dell'olio extra vergine. Per questo il COI ha già introdotto una deroga temporanea, destinata però a scadere con la campagna olearia 2026/2027.Con la lettera, Ventola chiede alla Commissione europea di sostenere una modifica definitiva delle regole, affinché questa peculiarità naturale della Coratina venga riconosciuta in modo permanente. "L'obiettivo è dare certezze ai produttori, tutelare una delle eccellenze dell'olivicoltura pugliese e italiana e fare in modo che un olio genuino non venga penalizzato per una sua caratteristica naturale. Le norme devono seguire la scienza e difendere il nostro patrimonio agricolo, senza abbassare la guardia nella lotta contro le frodi.