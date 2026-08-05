Pompa di benzina
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Cronaca

Chiuso momentaneamente distributore di benzina di Via Ruvo

Trovato del liquido infiammabile sull'asfalto

Corato - mercoledì 5 agosto 2026 9.53
Il distributore di benzina di Via Ruvo è stato momentaneamente chiuso a causa di un liquido infiammabile sull'asfalto nell'area di rifornimento. Potrebbe trattarsi di un incidente dovuto a un errore nell'inserimento del liquido all'interno di un'autovettura.

Sul luogo la Polizia Locale che ha chiuso la zona per accertare la situazione e permettere il prima possibile il ripristino del distributore.
  • Benzina
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