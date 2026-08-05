Chiuso momentaneamente distributore di benzina di Via Ruvo

Il distributore di benzina di Via Ruvo è stato momentaneamente chiuso a causa di un liquido infiammabile sull'asfalto nell'area di rifornimento. Potrebbe trattarsi di un incidente dovuto a un errore nell'inserimento del liquido all'interno di un'autovettura.Sul luogo la Polizia Locale che ha chiuso la zona per accertare la situazione e permettere il prima possibile il ripristino del distributore.