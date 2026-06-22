KorComics 2026
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Speciale

Una borsa di studio per il miglior fumetto a KorComics 2026

Giuseppe Maldera dell’omonimo caseificio crede nei giovani

Corato - lunedì 22 giugno 2026 16.40 Sponsorizzato
Il 20 e 21 giugno, il Parco Comunale di Corato ha ospitato la quarta edizione di KorComics, il Festival del Fumetto e del Gioco che da quattro anni trasforma il parco in un luogo di incontro dove la cultura visuale contemporanea trova piena cittadinanza.

A vincere il concorso dedicato al fumetto è stata Viola Ciarletti con l'opera "Tutti i miei strati", un progetto che affronta la questione più urgente della contemporaneità, ovvero come riconoscersi quando il sé è frammentato tra istanze diverse, quando la ricerca di sé diventa pratica quotidiana e spesso senza certezze. Il fumetto di Ciarletti non si ferma alla rappresentazione: propone un'esplorazione visuale e narrativa che ragiona sul disagio, sui bisogni e sulle contraddizioni dell'esistenza presente.

Il premio, una borsa di studio da 500 euro donata dal Caseificio Maldera, rappresenta un investimento reale nella continuazione di una pratica creativa di qualità. Che sia stato il Caseificio Maldera a finanziare questa borsa di studio dice molto sulle scelte strategiche dell'azienda: Maldera sostiene il merito e l'innovazione.

Per comprendere il valore di questa scelta, abbiamo chiesto a Giuseppe Maldera, titolare dell'azienda, il senso di questa decisione: "Sostenere i giovani e le loro idee è qualcosa che sentiamo come fondamentale. Sostenere l'arte e le passioni dei giovani creativi significa investire nel futuro, significa dire che riconosciamo valore in ciò che è nuovo."

Non è prima volta che il Caseificio Maldera sceglie di investire nei giovani talenti del territorio. La decisione di supportare KorComics s'inscrive in una visione più ampia: quella di un'azienda che produce eccellenza e la riconosce anche altrove.
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