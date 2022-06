Il Corato giocherà in Eccellenza, Maldera e Di Zanni resteranno come sponsors

«Il cuore dell'USD Corato Calcio 1946 continuerà a battere». Queste le parole con le quali sono stati rassicurati i sostenitori della formazione neroverde.«Dopo le incertezze dei giorni scorsi, conseguenti alla mancanza di un proprio terreno di gioco, che metteva in pericolo il futuro del sodalizio, la riunione societaria di domenica ha sancito di fatto che il club si iscriverà al campionato di Eccellenza e potrà ripartire, grazie al supporto dei precedenti dirigenti e al sostegno esterno del presidente Maldera e dei suo vice Di Zanni, che contribuiranno solo come sponsor» è quanto specificato nella nota diffusa, in cui si coglie l'opportunità per rivolgere gratitudine al tecnico Oliveri, al direttore sportivo Tursi, allo staff ed ai calciatori «per l'encomiabile lavoro svolto».Il nuovo organigramma societario dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Restano le incognite rispetto ai tempi di consegna dello stadio comunale, la cui indisponibilità rende necessario spostarsi in altre città per lo svolgimento degli incontri casalinghi nel contesto del massimo torneo regionale.