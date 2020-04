Il nemico invisibile

Caro nemico invisibile,Sei entrato nelle nostre case attraverso i massmedia e piano piano, come un ragno velenoso, hai iniziato a tessere una grande ragnatela imprigionando tutto il mondo.Abbiamo perso tutti la libertà di vedere i nonni perché loro sono le persone più deboli "e si sa i più deboli sono sempre quelli più indifesi", evitiamo gli abbracci, le passeggiate e soprattutto non frequentiamo la scuola, luogo in cui noi ragazzi potevamo vivere in pieno emozioni, paure e soddisfazioni; tutte cose che ora percepiamo attraverso un PC, un cellulare, ma senza calore, solo freddezza.Tutte le regioni hanno innalzato un grande muro soprattutto tra nord e sud . Molte aziende chiudono e c'è un aumento della povertà , oltre alle numerose difficoltà nella nostra sanità .Sono stanca di interloquire attraverso un PC, vorrei rivedere i miei amici, i miei nonni, abbracciarli e riempirli di tanti baci, vorrei rompere questa fitta ragnatela in modo che tu possa finalmente morire e liberarci da questa morsa stretta.Sei un nemico invisibile, non ti vediamo ma fai tanto male; sei peggio delle armi ! Spero che il nostro esercito di ricercatori scientifici possa trovare un vaccino così potente da sconfiggerti definitivamente. Ora basta! Ridacci la nostra libertà , il nostro mondo libero , libero da te COVID -19Lops Alessia