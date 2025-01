In relazione al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP, si precisa quanto segue:La domanda è totalmente gratuitaLa presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi ERP non ha alcun costo ed è possibile avvalersi del supporto delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e dei CAAF presenti sul territorio comunale, convenzionati con il Comune di Corato.Non è necessaria la PECPer l'invio della domanda non è necessario utilizzare la PEC (Posta Elettronica Certificata)Compilazione telematicaLa domanda deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica. Per accedere alla piattaforma dedicata è sufficiente collegarsi al sito: https://bacopa.it/?mod=corlr10.Annullamento e nuova compilazioneQualora la domanda risultasse incompleta per mancanza di documenti, è possibile richiedere l'annullamento dell'invio entro i termini previsti dal bando. Per farlo, occorre inviare una richiesta via e-mail al Comune di Corato specificando il numero di protocollo della pratica. Una volta annullata la domanda, sarà possibile procedere con una nuova compilazione entro e non oltre il 7 marzo 2025.Verifica dell'invioSi invita l'utenza interessata a verificare con attenzione che la domanda sia stata correttamente inviata. Il mancato invio entro il termine previsto comporterà l'esclusione dalla graduatoria.Chiarimenti e informazioniGli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Casa - Settore III - Comune di Corato, situato presso la sede comunale di Piazza Cesare Battisti, nei seguenti orari:Martedì: dalle 9:00 alle 12:00Giovedì: dalle 15:00 alle 17:00