Social Video 12 minuti I biscotti morbidi di Marinella

La voglia di cucinare durante il periodo delle restrizioni è certamente scemata ma non svanita.Complici anche le belle giornate primaverili, adesso sono i dolci farla da padrona, in particolare quelli semplici e gustosi al contempo.Marinella Muggeo, una nostra lettrice, oggi ci spiega come realizzare dei deliziosi biscotti morbidi con cacao e frutta. Un modo per prendere per la gola soprattutto bambini e ragazzi, in poco tempo e con grande semplicità.Buona visione