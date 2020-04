Social Video 10 minuti La vellutata di peperoni di Sandro

Tra le tante passioni di Sandro c'è quella per la cucina.Gli ingredienti del territorio sulla sua tavola non mancano mai.Anche lui ha scelto di impiegare il suo tempo a casa dilettandosi ai fornelli e per noi ha preparato una gustosissima vellutata di peperoni.Ingredienti semplici per un primo eccellente, da leccarsi i baffi.