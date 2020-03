Una rapida ricetta per cena o da gustare come secondo

Social Video 5 minuti Le scaloppine di Sara

Un nuovo piatto si aggiunge alle ricette di "Resto a casa e... cucino", proposte direttamente dai nostri lettori.Oggi Sara ci spiega come realizzare delle semplici scaloppine di cavallo.Una ricetta semplice e veloce da realizzare come secondo o come cena.Buona visione